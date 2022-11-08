"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги VK с целью 540 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги VK Company с целью 540 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,9%, стоп-приказ: 445 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует отчетность за III квартал 2022 года 10 ноября. Оптимистический прогноз по выручке - 35,5 млрд руб., что на 17% выше, чем в III квартале предыдущего года. Консервативный прогноз - 34,2 млрд руб., что на 12% выше, чем в III квартале предыдущего года. В отчете может быть отражена прибыль от продажи подразделения MyGames, а также обмен Delivery Club на "Яндекс.Новости" и "Дзен", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена пробила сильный локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 540 рублей. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 445 рублей риск на портфель составит 0,18%", - указывают в "Финаме".

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