"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $109

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целевой ценой $109 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, топ-приказ: $96, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 8 ноября. Аналитики ожидают роста выручки до $21,38 млрд и прибыли на акцию $0,5875. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага движется к сильному уровню сопротивления в рамках бокового канала. При открытии длинной позиции на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $96 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,93", - указывают эксперты "Финама".

The Walt Disney Company - один из крупнейших в мире медиаконгломератов.

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