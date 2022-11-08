"Ингосстрах Инвестиции" рекомендует покупать акции "Магнита" с целью 7578 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста к концу 2023г на 48% от текущей рыночной цены, говорится в комментарии аналитика Анны Михайловой.

"Магнит" на данный момент торгуется с мультипликатором EV/EBITDA на уровне 4.5х, что существенно ниже исторических значений показателя для компании, - указывает эксперт. - Однако, на наш взгляд, с учетом текущих экономических условий и переориентации части инвесторов на компании, нацеленные на внутренний рынок, а также принимая во фундаментальную недооцененность сектора в последние годы, на горизонте полутора лет возможен рост мультипликаторов".

Эксперт указывает на сильные стороны "Магнита":

- сильная рыночная позиция;

- хорошая географическая диверсификация;

- сильный бренд;

- бизнес в сегменте пищевого ретейла - менее цикличном и с уровнем отраслевого риска ниже среднего;

- относительная стабильность операционных денежных потоков.

На взгляд стратега "Ингосстрах Инвестиции" , драйверами роста стоимости акций "Магнита" выступают:

- высокая устойчивость бизнеса компании в экономически нестабильные периоды;

- активное расширение бизнеса за счет органического роста и увеличение доли рынка;

- возвращение к дивидендным выплатам в ближайшие годы.

После эскалации геополитической ситуации "Магнит" отказался от дивидендных выплат за 2021г, однако аналитик ожидает, что с высокой долей вероятности дивидендные выплаты в ближайшем будущем возобновятся. По оценкам Михайловой, в 2024 и 2025гг дивидендная доходность может составить 7,2% и 8,1%, средняя дивидендная доходность компании в 2018-2020гг была на уровне 8,7%.

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