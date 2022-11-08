Вероятен повышенный интерес к акциям нефтегазового сектора на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Вероятен повышенный интерес к акциям нефтегазового сектора на текущей неделе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

Эксперт считает, что на этой неделе котировки Brent потенциально могут проверить на прочность $100/барр. впервые с 31 августа, а рубль потенциально может протестировать уровень 60 руб./$1. Шульгин ожидает повышенный интерес к акциям нефтегазового сектора.

"Совет директоров "Роснефти" 11 ноября рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов за 9 месяцев 2022 года. Акции компании занимают центральное место в фокусе в преддверии корпоративного события. Не исключаем, что впервые с февраля котировки смогут коснуться текущего значения 200-дневной скользящей средней линии на уровне 375 руб.", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

Акции "Лукойла" семь дней подряд торгуются выше 200-дневной МА, проторговывают плацдарм для роста до 5000 руб., указывает Шульгин. "У нас есть актуальная идея по акциям компании, цель 5367 руб. Это единственная бумага в секторе по итогам недели, у которой средний 20-дневный объём превышает средний показатель за 3 месяца (+11%)", - пишет он.

"Префы "Татнефти" закрыли дивидендный гэп и впервые с 19 сентября могут вновь торговаться выше одновременно 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной МА. Если удастся удержаться выше 370 руб., то первоначальной целью будет 420 руб. за акцию. Наша цель по бумаге 434,9 руб.", - отмечается в комментарии.

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