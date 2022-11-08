Рынок акций РФ утром просел ниже 2200по индексу Мосбиржи во главе с "Детским миром"

Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вниз на фоне просевшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США. Индекс Мосбиржи просел ниже рубежа 2200 пунктов во главе с обновляющими минимумы с февраля бумагами "Детского мира" (-16,3%) из-за планов компании рассмотреть вопрос о трансформации в частный бизнес.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2199,43 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1132,7 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 61,17 рубля (+0,17 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Акции "Детского мира" упали на 16,3%, обновив минимум с 24 февраля.

Совет директоров "Детского мира" планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию, частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО "Детский мир" (MOEX: DSKY) и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что после завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО "Детский мир" в 2023 году "дочка" ритейлера предложит акционерам продать акции по рыночной цене. Она будет определена советом директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на "Московской бирже" за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон во вторник противоречивый. С одной стороны, впереди промежуточные выборы в США, которые обещают вполне определенные и даже позитивные изменения, как на рынках, так и в международной политике. С другой, в Китае растет заболеваемость COVID-19, что угрожает новыми карантинами и спадом спроса на российский товарно-промышленный экспорт. Нефть торгуется в "минусе", что оказывает давление на нефтегазовый сектор РФ и динамику рубля. Поэтому на рынке акций наблюдается осторожность инвесторов, есть потенциал тестирования недавних линий сопротивления, которые превратились теперь в линии поддержки.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, против "быков" играют просевшие цены на сырьевые товары, хотя во второй половине дня картина на сырьевом рынке вполне может поменяться. Не исключено, что под вечер покупки пройдут на ожиданиях оглашения результатов американских выборов. Если же этого не произойдет, то усилится желание зафиксировать прибыль, поскольку индекс МосБиржи достиг локальной цели роста - отметки 2200 пунктов.

Продолжилось снижение акций "Детского мира". Не очень понятно решение компании стать частной и уйти с рынка. Слабо верится в то, что правительство РФ разрешит иностранным инвесторам продать акции "Детского мира" и вывести деньги за границу, тем самым создав прецедент, полагает Антонов.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, на мировые рынки вернулся консервативный настрой. Ведущие азиатские биржевые индикаторы торгуются разнонаправленно (активный рост в Японии, вызванный позитивными корпновостями, соседствует с откатом китайских индексов, что не удивительно после бурного недельного отскока) Инвесторы заняли выжидательную позицию перед парламентскими выборами в США. Несмотря на то, что весьма вероятно усиление позиций республиканцев в Конгрессе США (что, скорее, неплохо для рынков), консолидационный настрой может сохраниться.

В США индексы акций накануне выросли на 0,9-1,3% во главе с Dow Jones.

Во вторник в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а также свежих данных об инфляции в этой стране, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы в вопросе повышения процентных ставок, сообщает MarketWatch.

Отчет по инфляции в США выйдет в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз, большинство трейдеров уже почти не верит в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $97,65 за баррель (-0,3% и -0,7% в понедельник), декабрьская цена WTI - $91,39 за баррель (-0,4% и -0,9% в понедельник).

Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. Однако эксперты Goldman Sachs считают, что власти страны всё же готовятся смягчить подход к борьбе с COVID-19, что может произойти в следующем году, сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за 6 месяцев.

Строгие карантинные меры в КНР, результатом которых стали локдауны в ряде крупных городов, являются одним из ключевых факторов, сказывающихся на перспективах спроса на нефть.

Среди других важных событий на рынке - начавшееся сокращение добычи странами ОПЕК+, а также скорое вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-9,4%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+5,7%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+3,4% и +5,4% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 11,569 млрд рублей (из них 3,421 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,835 млрд рублей на бумаги "Детского мира").