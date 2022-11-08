BCS Express повысил рекомендацию для акций НОВАТЭКа до "держать"

BCS Express повысил рекомендацию для акций "НОВАТЭКа" с "продавать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Несмотря на санкции в отношении импорта технологий, в свете более оптимистичного взгляда на перспективы СПГ мы повысили целевую цену по акциям "НОВАТЭКа" в два раза - с 700 до 1400 рублей. Однако этот фактор, по нашему мнению, уже учтен рынком, что в сочетании с избыточной доходностью 6% в цене определяет рекомендацию "держать" (ранее - "продавать")", - указывают эксперты.

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