"Финам" подтверждает рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "лучше рынка" на фоне финансовых результатов компании за 9 месяцев 2022г, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Компания "ФосАгро" представила сильные результаты за 9 месяцев 2022г: выручка выросла к сопоставимому периоду прошлого года на 57% и достигла 459,4 млрд руб. Скорректированный на эффект от изменения курсовых разниц показатель EBITDA увеличился на 70% (г/г) до 222,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла на 75% до 150,5 млрд руб. Чистый долг сократился в 5 раз и на отчетную дату составил 33,9 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,12х", - отмечается в комментарии.

По мнению аналитика "Финама" Алексея Калачева, сильные результаты должны поддержать котировки акций "ФосАгро".

"Еще более позитивно, что компания продолжает формировать сильную дивидендную историю, - подчеркивает эксперт. - По итогам 9 месяцев 2022г совет директоров рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды в размере 318 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 5%. Закрытие реестра назначено на 18 декабря. По сути, это квартальные дивиденды, поскольку ранее компания выплатила акционерам по 780 руб. на акцию, включая итоговые дивиденды за 2021г и промежуточные дивиденды за 1П2022".

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