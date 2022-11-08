BCS Express повысил рекомендацию для акций EPAM до "держать"

BCS Express повысил рекомендацию для акций EPAM Systems Inc. до "держать", прогнозная стоимость - $345 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"EPAM Systems предоставила финансовые результаты за III квартал лучше консенсус-прогноза, осуществив релокацию сотрудников и сохранив рыночные позиции в отрасли. При этом, на наш взгляд, эмитент сможет полностью вернуться к среднеисторическому уровню эффективности только в 2023 году. Учитывая обновленные прогнозы менеджмента компании, наша прогнозная стоимость по акциям составляет $345 (потенциал роста - плюс 10%), меняем рекомендацию c "overvalued" на "держать", учитывая прошедшую коррекцию в цене бумаги", - пишут эксперты.

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