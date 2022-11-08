ОФЗ, скорее всего, будут торговаться на текущих уровнях во вторник - ПСБ

Вероятна стабилизация цен рублевых гособлигаций на достигнутых уровнях на торгах во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Торги ОФЗ в понедельник проходили без существенных изменений, - отмечает эксперт. - Индекс цен гособлигаций RGBI подрос на 0,08%, доходность индекса снизилась до 9,30% (-2 б.п.). Значимых новостей в понедельник не выходило. Короткие ОФЗ торгуются с доходностью около 7,5% годовых, что сигнализирует о стабилизации ожиданий по ключевой ставке ЦБР на текущем уровне 7,5%. Длинные ОФЗ торгуются с премией к ключевой ставке в размере 250-280 б.п., что учитывает макроэкономические риски и навес предложения нового госдолга в связи с плановым дефицитом федерального бюджета".

Аналитик банка ожидает во вторник сохранения боковой динамики на рынке ОФЗ. Из важных локальных факторов в ближайшие дни Монастыршин выделяет аукционы Минфина РФ в среду по размещению ОФЗ и данные по недельной инфляции. Из внешних событий - выборы в Конгресс США и данные по инфляции в США. Конъюнктура глобальных долговых рынков облигаций пока остается негативной, констатирует эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.