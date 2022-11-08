Вероятен рост доходностей ОФЗ на торгах во вторник - Sber CIB

Вероятен рост доходностей рублевых гособлигаций на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB.

"Доходности ОФЗ в понедельник выросли на 2-10 б.п. - участники рынка ребалансировали портфели в преддверии очередных аукционов. Во вторник эта тенденция, скорее всего, продолжится. Во второй половине дня Минфин объявит условия аукционов: с большой долей вероятности вновь будут предложены сразу три выпуска в пределах доступных к размещению остатков. В понедельник Банк России принял решение увеличить лимит по операциям месячного РЕПО со 100 млрд руб. до 1,5 трлн руб., что должно поддержать готовность банков участвовать в аукционах", - отмечают эксперты инвестбанка в комментарии.

Куря рубля в течение торговой сессии во вторник вернется к уровню 61 руб./$1, полагают в Sber CIB.

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