Индекс Мосбиржи сохранит импульс к росту во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи сохранит импульс к росту во вторник и попробует выйти к отметке 2250 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи завершил торги понедельника уверенным ростом, преодолев отметку 2200 пунктов впервые с конца сентября и открыв пространство для развития движения в направлении следующей цели роста, зоне 2300-2350 пунктов, - напоминает эксперт. - Способствовал росту российского рынка акций скачок цен на сырье на глобальных рынках, заметно усилив спрос в целом ряде наиболее ликвидных бумаг. Объем торгов акциями взлетел до 46,4 млрд руб., что в полтора раза выше средненедельных значений".

По мнению аналитика, во вторник утром на мировые рынки вернулся консервативный настрой: ведущие азиатские биржевые индикаторы торгуются разнонаправленно, фьючерсы на европейские индексы сдержанно откатываются, как и цены на сырье. Фьючерсы на американские индексы - в символическом "минусе", что, на взгляд Локтюхова, отражает занятие инвесторами выжидательной позиции перед сегодняшними выборами в США.

"Мы полагаем, что несмотря на консервативный настрой на глобальных рынках, индекс Мосбиржи сегодня сохранит импульс к росту и попробует выйти к отметке 2250 пунктов. Ожидаем сохранения спроса в сырьевых секторах, рассчитываем на оживление спроса и на акции "Газпрома", отстающие от рынка", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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