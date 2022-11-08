Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут выборы в Конгресс США и макростатистика:

- Промежуточные выборы в Конгресс США;

- Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;

- Индекс делового оптимизма малого бизнеса в США от NFIB за октябрь;

- Ежемесячный отчет по рынку нефти от Управления энергетической информации США;

- Недельные данные по запасам углеводородов в хранилищах от Американского института нефти.

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