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08 ноября 2022 года 09:55

Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно просесть на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 8 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно просесть на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне выросли на 0,9-1,3% во главе с Dow Jones.

На минувшей неделе Федрезерв США ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года. Как заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции, Федрезерв может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он добавил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

В настоящее время рынок в целом ожидает, что в декабре Федрезерв пойдет на замедление темпов подъема ставки и повысит ее на 50 базисных пунктов после повышений на 75 б.п. на четырех предыдущих заседаниях, пишет Trading Economics.

Тем временем, во вторник в Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а также свежих данных об инфляции в этой стране, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы в вопросе повышения процентных ставок, сообщает MarketWatch.

Отчет по инфляции в США выйдет в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз, большинство трейдеров уже почти не верит в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 09:15 МСК составила $97,46 за баррель (-0,5% и -0,7% в понедельник), декабрьская цена WTI - $91,29 за баррель (-0,5% и -0,9% в понедельник).

Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. Однако эксперты Goldman Sachs считают, что власти страны всё же готовятся смягчить подход к борьбе с COVID-19, что может произойти в следующем году, сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за 6 месяцев. Строгие карантинные меры в КНР, результатом которых стали локдауны в ряде крупных городов, являются одним из ключевых факторов, сказывающихся на перспективах спроса на нефть.

Среди других важных событий на рынке - начавшееся сокращение добычи странами ОПЕК+, а также скорое вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем 3 ноября, но осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 3,291 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,832 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 ноября просел на 0,02% и составил 109,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил с 3 ноября 0,07%, поднявшись до 815,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Совкомбанк-БО-П04" (-0,51%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,44%) и "РЖД 001P-05R" (-0,3%), а в лидерах роста - облигации "Северсталь БО-06" (+0,33%), "ВЭБ.РФ-001Р-18-об" (+0,25%) и "ГТЛК-002Р-01-боб" (+0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО АПРИ "Флай Плэнинг" 8 ноября начнет размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го квартальных купонов составит 24% годовых, предусмотрена годовая оферта. По займу установлены ковенанты. В частности, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в случае, если консолидированный коэффициент финансового левериджа, рассчитанный на основании годовой финансовой отчетности эмитента, превысит значение 5х. А также в случае нераскрытия эмитентом годовой и промежуточной финансовой отчетности по МСФО, в срок, предусмотренный законодательством РФ, и нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по итогам сбора заявок 7 ноября установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-07 объемом 15 млрд рублей на уровне 9,70% годовых. Ставка 2-18-го купонов установлена равной ставке 1-го купона, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 35 лет, предусмотрена оферта с исполнением через 4,5 года. В минувший четверг, 3 ноября, эмитент также провел сбор заявок за час без премаркетинга на бонды серии БО-06 объемом 15 млрд рублей, ставка 1-го купона также установлена на уровне 9,7% годовых. Срок обращения выпуска - 35 лет, предусмотрена оферта через 5 лет. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 8 ноября.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 7-го купона облигаций 1-й серии на уровне 16,34% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) установило ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 10,5% годовых. Ставка 12-16-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3%. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 10 млрд руб. в ноябре 2017 года.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 11-16-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 9,2% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года по ставке 7,70% годовых до оферты с исполнением 18 ноября 2022 года.

АО "Авангард-агро" установило ставки 21-24-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 9,25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в ноябре 2017 года. Текущая ставка купона - 8% годовых, купоны квартальные. По выпуску 29 ноября предстоит исполнение оферты.

Компания "Эбис" допустила технический дефолт при выплате 7-го купона коммерческих облигаций серии КО-П06 на 3,5 млн руб. по причине "технических проблем, связанных с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД". В середине сентября ООО "Эбис" допустило дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,235 млн руб. и 3-го купона бондов серии БО-П05 на 18,069 млн руб. В качестве причины неисполнения обязательств компания тогда указала "отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплаты". Также компания отметила, что планирует дополнительно представить план реструктуризации для владельцев ценных бумаг. После этого "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями ООО "Эбис" серий БО-П01 - БО-П05 дефолтными режимами торгов. Кроме того, еще с 16 августа биржа включила все выпуски бондов компании в сектор повышенного инвестиционного риска (ПИР).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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