Нефть, скорее всего, будет торговаться во вторник в диапазоне $97-98/барр. - ПСБ

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться во вторник в диапазоне $97-98 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Январский фьючерс на нефть марки Brent во вторник утром находится под небольшим давлением, но в целом внешний фон пока складывается в пользу удержания цены на высоком уровне. Риски срыва поставок нефти из России по мере приближения эмбарго в силу и подробностей по потолку цен играют в плюс. В фокусе будут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API, предваряющие официальные (от Минэнерго США). Полагаем, что котировки нефти марки Brent будут находиться в зоне $97-98 за баррель во вторник", - указывает аналитик в комментарии.

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