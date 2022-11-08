.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи откроет торги вторника в диапазоне 2185-2230п - "Алго Капитал"
.
ЦБ оценил падение ВВП РФ в 3-м квартале на 4,0% год к году, в 4-м квартале ожидает спада в районе 7,1%
08 ноября 2022 года 09:41
Индекс Мосбиржи откроет торги вторника в диапазоне 2185-2230п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник изменением не более чем на 1%, в диапазоне 2185-2230 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Сочетание ухудшившегося внешнего фона и инерции роста способствует открытию индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2160 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 пунктов", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
08 ноября 2022 года 19:45
Москва. 8 ноября. Доллар США лишь слегка снизился, евро столь же незначительно вырос на "Московской бирже" по итогам вторника, рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.08 ноября 2022 года 19:28
Рынок акций РФ во вторник консолидировался выше 2200п по индексу Мосбиржи, упали бумаги "Детского мира"
Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ во вторник завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США; индекс Мосбиржи удержался выше рубежа 2200 пунктов. Лидировали в откате обновившие минимумы с февраля на резко возросших оборотах бумаги "Детского мира" (-16,2%) из-за планов компании рассмотреть вопрос о трансформации в частный бизнес, обновили свои максимумы бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,1%). читать дальше
.08 ноября 2022 года 19:10
Москва. 8 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанные движения вслед за динамикой в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), обусловленной ожиданиями итогов промежуточных выборов в Конгресс США и публикацией данных о динамике потребительских цен в стране в октябре. Суверенные спреды к доходности базовых активов также показали смешанную динамику на торгах во вторник. читать дальше
.08 ноября 2022 года 19:02
"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 47,68 руб. за штуку на Мосбирже и HKD5,01 - на Гонконгской бирже, что предполагает потенциал роста 33,5% на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на консервативный подход к оценке перспектив и рисков компании, мы видим... читать дальше
.08 ноября 2022 года 18:37
"Ингосстрах Инвестиции" обновил топ дивидендных российских акций, добавив бумаги "МТС" и "Магнита", а также убрав "Газпром", сообщается в аналитическом материале. Таким образом, в список вошли Сбербанк, "Полюс", "АЛРОСА", "Роснефть", "Норникель", "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Татнефть" и "Магнит". "Мы... читать дальше
.08 ноября 2022 года 18:09
BCS Express присвоил рекомендацию "покупать" акциям Energy Transfer с прогнозной стоимостью $16 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Бумаги Energy Transfer имеют самую большую... читать дальше
.08 ноября 2022 года 17:46
Аналитики BCS Express позитивно оценивают перспективы цены акций Walt Disney Co., потенциал роста стоимости бумаги на горизонте года, по их мнению, составляет около 18% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Walt Disney представит квартальный отчет на текущей неделе. В... читать дальше
.08 ноября 2022 года 17:30
"Финам" прекращает регулярное аналитическое освещение "Детского мира", сообщается в обзоре. "Детский мир" в понедельник заявил о том, что совет директоров планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. В связи с этим заявлением и возможностью прекращения торгов... читать дальше
.08 ноября 2022 года 17:13
Возможен рост доходностей ОФЗ с фиксированным купоном в ближайшее время, полагают аналитики Sber CIB. "Банк России в понедельник провел аукцион месячного РЕПО, на котором предложил банкам 1,5 трлн руб. Кредитные организации привлекли почти весь объем ликвидности. Итоговый спрос достиг 1,4 трлн... читать дальше
.08 ноября 2022 года 16:45
BCS Express рекомендует покупать акции Peloton Interactive с прогнозной стоимостью $11 за штуку, что потенциал роста 17% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Компания Peloton предоставила слабые результаты продаж, однако темпы убыточности компании... читать дальше
.08 ноября 2022 года 16:24
Потенциал роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" превышает 30%, считают аналитики Sber CIB. Прогнозная стоимость бумаги эмитента на горизонте 12 месяцев составляет 6500 рублей за штуку, говорится в комментарии экспертов. "Совет директоров компании в начале ноября объявил дивиденды за 2П21 и 1П22. Они... читать дальше
.08 ноября 2022 года 16:04
Котировки акций Take-Two Interactive Software и TripAdvisor Inc., скорее всего, останутся пока под давлением, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара", "Цена акций Take-Two Interactive Software потеряла в ходе расширенных торгов 17,4%, так как компания сообщила о чистом убытке за 3К22 в... читать дальше
.08 ноября 2022 года 15:44
Котировки акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) в целом обладают потенциалом роста до уровня 5600 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Цена акций "НМТП" во вторник подскочила без очевидных фундаментальных... читать дальше
.08 ноября 2022 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги VK Company с целью 540 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,9%, стоп-приказ: 445 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует отчетность за III... читать дальше
.08 ноября 2022 года 14:59
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целевой ценой $109 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, топ-приказ: $96, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.