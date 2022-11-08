Индекс Мосбиржи откроет торги вторника в диапазоне 2185-2230п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник изменением не более чем на 1%, в диапазоне 2185-2230 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сочетание ухудшившегося внешнего фона и инерции роста способствует открытию индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2160 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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