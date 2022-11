Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азии меняются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник.

Трейдеры на этой неделе будут следить за промежуточными выборами в Конгресс США и ждать данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре.

На минувшей неделе состоялось заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Как заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции, Федрезерв может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он добавил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

В настоящее время рынок в целом ожидает, что в декабре Федрезерв пойдет на замедление темпов подъема ставки и повысит ее на 50 базисных пунктов после повышений на 75 б.п. на четырех предыдущих заседаниях, пишет Trading Economics.

Кроме того, участники рынка ждут данных об октябрьской инфляции в США, которые могут повлиять на решение ФРС. Отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Средняя стоимость фондов американских акций выросла на 8,7% в октябре на фоне подъема фондового рынка, следует из данных Refinitiv Lipper. Индикатор Dow Jones Industrial Average прибавил 14% в течение октября, продемонстрировав лучший рост в помесячном исчислении с 1976 года (S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали подъем в однозначном процентном выражении).

Котировки акций Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) увеличились на 0,95%, хотя инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета завершила третий квартал с убытком из-за падения стоимости активов и страховых выплат, связанных с природными бедствиями.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,4%, перейдя к росту после падения более чем на 1% ранее в ходе торгов на сообщении компании о том, что она ожидает снижения поставок смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за локдауна на заводе тайваньской Foxconn Technology Group в китайском Чжэнчжоу. Foxconn является поставщиком Apple.

Акции Palantir Technologies (SPB: PLTR) Inc. подешевели на 11,5%. Поставщик решений для работы с большими данными увеличил выручку в третьем квартале 2022 года на 22%, причем показатель превзошел ожидания экспертов. Между тем на текущий квартал компания прогнозирует более слабые темпы роста выручки, отмечая, в частности, негативные последствия укрепления доллара.

Акции Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 6,5%. Американская компания планирует на этой неделе уведомить сотрудников о начале масштабного сокращения штата, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Бумаги Papa John''s International (SPB: PZZA) выросли на 0,8%, хотя аналитики ряда инвесткомпаний и банков снизили прогнозные котировки для акций владельца сети пиццерий после публикации квартальной отчетности.

Цена акций Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) увеличилась на 4,1%. Американский оператор сети пунктов неотложной помощи Village Practice Management (Village MD), контролируемый аптечной сетью, покупает конкурирующую Summit Health-CityMD за $8,9 млрд. Сделка включает в себя инвестиции Walgreens Boots, а также подразделения страховой компании Cigna Corp. (SPB: CI)

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 423,78 пункта (1,31 %) и составил 32827 пунктов.

Standard & Poor''s 500 вырос на 36,25 пункта (0,96%) - до 3806,80 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 89,27 пункта (0,85%) и составил 10564,52 пункта.

Фондовые индексы Азии меняются разнонаправленно в ходе торгов во вторник.

Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а также свежих данных об инфляции в этой стране, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы в вопросе повышения процентных ставок, сообщает MarketWatch.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК повысилось на 1,3% на хороших квартальных отчетностях компаний.

Наиболее существенный подъем среди компонентов индикатора демонстрируют котировки акций Yamaha Motor Co. (+12,7%). Выручка компании в январе-сентябре выросла на 23% - до 1,677 трлн иен ($11,44 млрд), операционная прибыль - на 13%, до 174,19 млрд иен благодаря увеличению цен и продаж мотоциклов и лодочных моторов.

Бумаги Shimadzu Corp. подорожали на 6%. Производитель высокоточных измерительных приборов в первом финполугодии (апрель-сентябрь) получил чистую прибыль в размере 24,5 млрд иен ($167,1 млн) против 20,49 млрд иен за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, растет стоимость таких крупных компаний, как SoftBank Group (+5,2%), Sony Group (+3,4%), Fast Retailing (+0,1%), Toyota Motor (+0,6%), Nintendo (+1,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК прибавил 1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 2,5%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor опустились на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%, завершив "в плюсе" третью сессию подряд.

В том числе подорожали акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank - на 1,4%, ANZ Bank - на 0,3%, Westpac Banking -на 2% и National Australia Bank - на 0,7%.

При этом котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизились на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК уменьшился на 0,65%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-4,5%), интернет-компаний Baidu (-3,5%) и Meituan (SPB: 3690) (-3%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-3,3%).

Кроме того, бумаги Tencent Holdings Ltd. (SPB: 700) подешевели на 0,3%, ритейлера Alibaba Group (SPB: BABA) - на 3,2%, автопроизводителя BYD - на 2,6%.

Цены на нефть опускаются во вторник, поскольку большинство трейдеров уже почти не верит в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19.

Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. Однако эксперты Goldman Sachs считают, что власти страны всё же готовятся смягчить подход к борьбе с COVID-19, что может произойти в следующем году, сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за 6 месяцев.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $97,61 за баррель, что на $0,31 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,65 (0,7%), до $97,92 за баррель.

Цена фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,31 (0,34%), до $91,48 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,82 (0,9%), до $91,79 за баррель.

"Нефтяной рынок обеспокоен перспективами спроса, и нам хотелось бы иметь больше ясности в отношении планов Китая по открытию экономики", - отмечает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.

Строгие карантинные меры в КНР, результатом которых стали локдауны в ряде крупных городов, являются одним из ключевых факторов, сказывающихся на перспективах спроса на нефть.

Среди других важных событий на рынке - начавшееся сокращение добычи странами ОПЕК+, а также скорое вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.