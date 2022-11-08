BCS Express снизил прогнозную цену акций Roku до $66

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Roku Inc. до $66 за штуку на фоне пересмотра прогноза динамики рекламного рынка в США в ближайшие кварталы, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами на фоне представленных сильных квартальных результатов эмитента.

"Наш долгосрочный инвестиционный тезис по компании при этом остается без изменения. Мы ожидаем, что операционная система Roku закрепится в лидерских позициях среди ОС для смарт-ТВ, а также полагаем, что рекламодатели будут более активно переходить из традиционной рекламы на ТВ и кабельных каналах (где наблюдается отток пользователей) в рекламу в стриминге", - отмечают эксперты.

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