Цена нефти обладает потенциалом постепенного роста к $100/барр. - BCS Express

Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом постепенного роста к уровню $100 за баррель, считают эксперты BCS Express.

"Нефтяные котировки в понедельник скорректировались после пятничного скачка. Охлаждающий эффект на рынок оказали новости о том, что Китай не намерен торопиться в вопросе отказа от политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Также давление оказали данные по внешней торговле Китая, отразившие замедление деловой активности. При этом уже через месяц вступает в силу эмбарго на нефть в ЕС, что может привести к перебоям с поставками российской нефти, - отмечают аналитики инвестиционной компании в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent показали волатильную торговую сессию. В ходе торгов удалось обновить месячный максимум, но внутри дня рост оказался неустойчивым. Конъюнктура остается благоприятной для котировок и располагает к постепенному движению в район $100 за баррель".

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