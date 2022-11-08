Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 8 ноября. Доллар США и юань слабо колеблются на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром, рубль не показывает активной динамики в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,1575 руб./$1 (+15,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,92 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 2,4 коп. - до 8,393 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", более активному изменению нацвалюты мешает отсутствие заметных стимулов. Нефтяные котировки после волатильных торгов понедельника едва заметно снижаются в рамках коррекции, мировые фондовые индексы в основном подрастают, но они не оказывают решающего влияния на поведение рубля.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $97,72 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,57 за баррель, что на 0,24% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник. Трейдеры на этой неделе будут следить за промежуточными выборами в Конгресс США и ждать данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре. Эти данные могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном растут: японский Nikkei 225 поднимается на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 1,14%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%, снижается лишь китайский CSI 300 - на 0,75%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,07%.