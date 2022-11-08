08 ноября 2022 года 08:53
Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов к движению
Москва. 8 ноября. Доллар США и юань слабо колеблются на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром, рубль не показывает активной динамики в ожидании новых стимулов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,1575 руб./$1 (+15,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,92 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 2,4 коп. - до 8,393 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", более активному изменению нацвалюты мешает отсутствие заметных стимулов. Нефтяные котировки после волатильных торгов понедельника едва заметно снижаются в рамках коррекции, мировые фондовые индексы в основном подрастают, но они не оказывают решающего влияния на поведение рубля.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $97,72 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,57 за баррель, что на 0,24% ниже итогового значения предыдущей сессии.
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник. Трейдеры на этой неделе будут следить за промежуточными выборами в Конгресс США и ждать данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре. Эти данные могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном растут: японский Nikkei 225 поднимается на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 1,14%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%, снижается лишь китайский CSI 300 - на 0,75%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,07%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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08 ноября 2022 года 19:45
Москва. 8 ноября. Доллар США лишь слегка снизился, евро столь же незначительно вырос на "Московской бирже" по итогам вторника, рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
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08 ноября 2022 года 19:28
Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ во вторник завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США; индекс Мосбиржи удержался выше рубежа 2200 пунктов. Лидировали в откате обновившие минимумы с февраля на резко возросших оборотах бумаги "Детского мира" (-16,2%) из-за планов компании рассмотреть вопрос о трансформации в частный бизнес, обновили свои максимумы бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,1%). читать дальше
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08 ноября 2022 года 19:10
Москва. 8 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанные движения вслед за динамикой в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), обусловленной ожиданиями итогов промежуточных выборов в Конгресс США и публикацией данных о динамике потребительских цен в стране в октябре. Суверенные спреды к доходности базовых активов также показали смешанную динамику на торгах во вторник. читать дальше
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08 ноября 2022 года 19:02
"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 47,68 руб. за штуку на Мосбирже и HKD5,01 - на Гонконгской бирже, что предполагает потенциал роста 33,5% на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Несмотря на консервативный подход к оценке перспектив и рисков компании, мы видим... читать дальше
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08 ноября 2022 года 18:37
"Ингосстрах Инвестиции" обновил топ дивидендных российских акций, добавив бумаги "МТС" и "Магнита", а также убрав "Газпром", сообщается в аналитическом материале.
Таким образом, в список вошли Сбербанк, "Полюс", "АЛРОСА", "Роснефть", "Норникель", "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Татнефть" и "Магнит".
"Мы... читать дальше
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08 ноября 2022 года 18:09
BCS Express присвоил рекомендацию "покупать" акциям Energy Transfer с прогнозной стоимостью $16 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Бумаги Energy Transfer имеют самую большую... читать дальше
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08 ноября 2022 года 17:46
Аналитики BCS Express позитивно оценивают перспективы цены акций Walt Disney Co., потенциал роста стоимости бумаги на горизонте года, по их мнению, составляет около 18% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.
"Walt Disney представит квартальный отчет на текущей неделе. В... читать дальше
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08 ноября 2022 года 17:30
"Финам" прекращает регулярное аналитическое освещение "Детского мира", сообщается в обзоре.
"Детский мир" в понедельник заявил о том, что совет директоров планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. В связи с этим заявлением и возможностью прекращения торгов... читать дальше
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08 ноября 2022 года 17:13
Возможен рост доходностей ОФЗ с фиксированным купоном в ближайшее время, полагают аналитики Sber CIB.
"Банк России в понедельник провел аукцион месячного РЕПО, на котором предложил банкам 1,5 трлн руб. Кредитные организации привлекли почти весь объем ликвидности. Итоговый спрос достиг 1,4 трлн... читать дальше
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08 ноября 2022 года 16:45
BCS Express рекомендует покупать акции Peloton Interactive с прогнозной стоимостью $11 за штуку, что потенциал роста 17% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Компания Peloton предоставила слабые результаты продаж, однако темпы убыточности компании... читать дальше
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08 ноября 2022 года 16:24
Потенциал роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" превышает 30%, считают аналитики Sber CIB.
Прогнозная стоимость бумаги эмитента на горизонте 12 месяцев составляет 6500 рублей за штуку, говорится в комментарии экспертов.
"Совет директоров компании в начале ноября объявил дивиденды за 2П21 и 1П22. Они... читать дальше
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08 ноября 2022 года 16:04
Котировки акций Take-Two Interactive Software и TripAdvisor Inc., скорее всего, останутся пока под давлением, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара",
"Цена акций Take-Two Interactive Software потеряла в ходе расширенных торгов 17,4%, так как компания сообщила о чистом убытке за 3К22 в... читать дальше
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08 ноября 2022 года 15:44
Котировки акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) в целом обладают потенциалом роста до уровня 5600 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
"Цена акций "НМТП" во вторник подскочила без очевидных фундаментальных... читать дальше
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08 ноября 2022 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги VK Company с целью 540 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,9%, стоп-приказ: 445 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Компания опубликует отчетность за III... читать дальше
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08 ноября 2022 года 14:59
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целевой ценой $109 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, топ-приказ: $96, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Компания опубликует квартальный отчет... читать дальше
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