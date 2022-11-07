"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро

Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с целью 8300 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 26,5% с текущих уровней, говорится в комментарии.

"Финансовые результаты "ФосАгро" остаются на высоком уровне за счет благоприятной конъюнктуры цен на удобрения, особенно в сравнении с прошлым годом, - пишет аналитик инвесткомпании Иван Авсейко. - По итогам III кв. совет директоров рекомендовал весьма щедрые дивиденды 318 руб. на акцию, которые, по нашим оценкам, составили около 105% от свободного денежного потока за III кв. 2022г. Таким образом, совокупный размер дивидендных выплат за весь 2022г вполне может составить около 1200 руб. на акцию. Мы сохраняем нашу рекомендацию "покупать" и целевую цену 8300 руб. за акцию".

По оценке экспертов "Открытие Инвестиции", конъюнктура на глобальном рынке удобрений остаётся благоприятной для бизнеса "ФосАгро": цены на ключевые удобрения находятся на многолетних максимумах, а ограничения со стороны предложения вряд ли разрешатся в ближайшем будущем, что ограничивает потенциал ценового снижения.

"Таким образом, несмотря на укрепление рубля во II полугодии, финансовые результаты компании за весь 2022г побьют многолетние рекорды, и, вероятно, сохранятся на высоком уровне в 2023г, - прогнозируют стратеги. - В сегодняшних реалиях акции "ФосАгро" предлагают инвесторам очень высокую дивидендную доходность, что вместе со стабильной регулярностью выплат выгодно выделяет данные бумаги на фоне акций большинства других публичных российских компаний".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.