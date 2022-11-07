Котировки евробондов РФ преимущественно понизились в понедельник вслед за динамикой UST

Москва. 7 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций преимущественно понизились в понедельник вслед за аналогичной динамикой в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), обусловленной вышедшей в прошлую пятницу статистикой по безработице в США за октябрь, которая показала, что рынок труда остается сильным, но начал терять импульс к росту. Суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились на торгах в понедельник.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,95% от номинала (доходность - 10,7% годовых). Цена бумаг с погашением в 2042 году 7 ноября снизилась на 4,8 базисного пункта к предыдущему закрытию - до 54,1% от номинала (доходность увеличилась на 1,3 базисного пункта, до 11,19% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации увеличился на 1,2 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 11,8 процентного пункта - до 33,48% от номинала (его доходность выросла на 384,8 базисного пункта и составила 16,1% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 12,6 базисного пункта, подорожав до 46,34% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 30,37% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году опустились в цене на 3 базисных пункта, составив 45,5% от номинала (их доходность выросла на 3,6 базисного пункта - до 24,35% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 3,9 базисного пункта, до 43,2% от номинала (их доходность выросла на 2,9 базисного пункта - до 20,2% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 65 базисных пунктов, подешевев до 70,2% от номинала (его доходность выросла на 151,8 базисного пункта - до 49,6% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 8 базисных пунктов, вновь составив 65,44% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки большинства выпусков в секторе российских еврооблигаций 7 ноября продемонстрировали умеренное снижение вслед за US Treasuries. После публикации в прошлую пятницу данных по рынку труда участники торгов будут следить за промежуточными выборами в Конгресс США и ждать данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре. Промежуточные выборы на федеральном и местном уровнях, включая выборы в Палату представителей и Сенат, состоятся на текущей неделе.

Данные об октябрьской инфляции в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, будут опубликованы в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что они укажут на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

На минувшей неделе состоялось заседание ФРС, по итогам которого базовая процентная ставка была ожидаемо повышена на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он добавил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

В настоящее время рынок в целом ожидает, что в декабре Федрезерв пойдет на замедление темпов подъема ставки и повысит ее на 50 базисных пунктов после повышений на 75 базисных пунктов на четырех предыдущих заседаниях, пишет Trading Economics.