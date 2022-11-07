"Финам" подтверждает рейтинг акций PayPal на уровне "покупать"

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг акций PayPal Holdings Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $115 за штуку на сентябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 53%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Выручка PayPal по результатам 3К22 увеличилась на 11% г/г и cоставила $6,85 млрд, превысив консенсус-прогноз и собственный прогноз компании. Акции PayPal отреагировали на публикацию отчета умеренным снижением на 1,8%. Хотя ключевые показатели и вышли лучше ожиданий, понижение прогнозов по выручке на IV квартал и полный 2022 год было расценено инвесторами как негативный сигнал. Понятно, что снижение активности бизнеса и покупателей в глобальном масштабе оказывает давление на результаты PayPal, но компания все же выполняет свои обещания по возврату к прежнему уровню маржинальности. Как мы и предполагали, самый сложный период для компании остался позади, это были I и II кварталы текущего года. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по акциям PayPal с целевой ценой $115 на сентябрь 2023 года. Апсайд с текущего уровня 53%", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.