Вероятен рост индекса Мосбиржи к уровню 2300-2350 пунктов на текущей неделе - ПСБ

Вероятен рост индекса Мосбиржи к уровню 2300-2350 пунктов на текущей неделе, говорится в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ).

"Российский рынок акций на прошлой неделе чуть скорректировался, - отмечают эксперты банка. - Индекс Мосбиржи оставался в зоне 2150-2200 пунктов, тяготея к его нижней границе - инвесторы предпочли не реинвестировать полученные обильные дивиденды от "Газпрома", а продолжили занимать на "короткой" торговой недели выжидательную позицию, обеспечив просадку большинства "фишек". Спрос фокусировался в расписках и в менее ликвидных бумагах с очевидным апсайдом. В начале этой недели мы видим оживление спроса на ключевые "фишки", что вызвано обнадеживающим внешним фоном. Мы рассчитываем на развитие роста индекса Мосбиржи в направлении 2300-2350 пунктов. По-прежнему считаем состав портфеля в целом отвечающим текущей структуре спроса на акции".

Аналитики сохраняют идеи на покупку акций "Газпрома", "ФосАгро", "ММК", "Магнита", "МТС", "Роснефти", АФК "Система", Сбербанка и "Совкомфлота".

Эксперты ПСБ надеются на оживление покупок в "Газпроме", не вполне оправданно, на их взгляд, отстающем от рынка.

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