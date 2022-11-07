Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cheniere

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cheniere, сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Мы расцениваем вышедшую отчетность эмитента за 3К22 как нейтральную и считаем, что растущий убыток по деривативам наглядно демонстрирует убыточную позицию, которую в условиях расширяющегося спреда TTF-HH занял собственный трейдинг Cheniere. Некоторые участники рынка в большей степени ориентируются на показатели, скорректированные на деривативные контракты, и рассчитывают на снижение цен. Мы же ожидаем сохранения высоких цен на газ в среднесрочной перспективе, что повышает вероятность выполнения платежей по возникшим деривативным обязательствам. Исходя из этого прогноза, подтверждаем рейтинг "продавать" для бумаг компании", - пишет эксперт.

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