Вероятен подъем цен на большинство цветных металлов на 15-20% к 2030г - Банк "Открытие"

Вероятен подъем цен на большинство цветных металлов на 15-20% от текущих уровней спотовых цен к 2030 году, считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"Цены на медь, цинк, алюминий и никель находятся под серьезным давлением из-за замедления экономической активности на фоне энергокризиса и ужесточения монетарной политики крупнейших ЦБ мира, при этом они остаются существенно выше уровней, достигнутых в разгар пандемии 2020 года и выше средних значений за пять лет до начала пандемии (2015-2019 гг.). Мы не ожидаем, что цены на указанные металлы в краткосрочной перспективе будут сильно снижаться, а в среднесрочной - с большой долей вероятности - вернутся к росту на фоне прогнозов их дефицита уже после 2024-2026 гг., - пишет Каримов в обзоре. - Так, низкая инвестиционная активность, падение содержания металла в руде, а также сбои и задержки в запуске новых проектов обеспечат существенный вклад в снижение добычи меди после 2026 года, в результате ее уровень может опуститься ниже значений текущего года (менее 22,5 млн тонн). Аналогичные тренды можно ожидать и по другим цветным металлам".

При этом, отмечает эксперт, потребление меди и других цветных металлов, вероятно, продолжит расти по мере преодоления энергетического кризиса, а также увеличения интенсивности потребления металлов в продукции (например, электромобили, морские ветрогенераторы, солнечные панели).

Неопределенность, негативный опыт переизбытка предложения и падение инвестиционной привлекательности ключевых регионов сдерживают разработку новых проектов со стороны крупнейших горнодобывающих компаний, что будет лежать в основе будущего роста цен на промышленные металлы, указывает аналитик.

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