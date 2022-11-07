Рубль днем уверенно растет к доллару и евро благодаря общемировому усилению спроса на риск

Москва. 7 ноября. Доллар США и евро падают на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно подрастает к бивалютной корзине благодаря улучшению отношения к рисковым активам на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 60,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,14 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,71 руб./EUR1, подешевев на 18,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 71 копейку - до 60,85 рубля. Курс китайского юаня повысился к середине дня на 1,3 копейки - до 8,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах на фоне общемирового спроса на рисковые активы, усилившегося после того, как вышедшие в прошлую пятницу статданные по безработице в США за октябрь показали, что рынок труда остается сильным, но начал терять импульс к росту.

Число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 261 тыс., сообщило министерство труда США. Темпы повышения замедлились по сравнению с 315 тыс. в сентябре и были минимальными с декабря 2020 года. При этом они превзошли средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, на уровне 200 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,7% в годовом выражении. Причем подъем в помесячном выражении ускорился по сравнению с 0,3% в сентябре, а в годовом выражении - замедлился с 5%.

Безработица в США в октябре увеличилась до 3,7% с сентябрьских 3,5%. Показатель остается в диапазоне 3,5-3,7% с марта текущего года.

Сейчас участники рынка ждут данных об октябрьской инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Опубликованные на прошлой неделе данные пока не изменили ожиданий экспертов в отношении политики ФРС. Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки по-прежнему указывают на ее вероятный подъем до 5% к весне 2023 года.

В прошлую среду Федрезерв повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что ФРС может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он подчеркнул, что говорить об остановке цикла повышения ставки пока слишком рано, и ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде. Это заявление спровоцировало спад на рынке в середине недели.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз, выступавшая в пятницу в Брукингском институте, заявила, что считает преждевременным давать сигналы рынку о том, как высоко может быть поднята базовая ставка. По ее словам, в декабре Федрезерв будет обсуждать как возможность очередного повышения ставки на 75 б.п., так и ее менее существенное повышение - на 50 б.п.

Цены на нефть возобновили небольшое снижение днем в понедельник после того, как чуть ранее почти полностью отыграли наблюдавшееся утром снижение благодаря ослаблению курса доллара.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК подешевели на 0,37% - до $98,21 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,49% - до $92,16 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

Американская валюта дешевеет на заявлениях ряда членов руководства Федрезерва о том, что они по-прежнему считают оправданным замедление темпов подъема ставки на декабрьском заседании, несмотря на сильные статданные по рынку труда.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления властей Китая о том, что они намерены "неукоснительно" придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19, а также слабые внешнеторговые данные из КНР.

Как стало известно в понедельник, объем китайского экспорта в октябре неожиданно сократился на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост показателя на 4%.

Импорт в октябре снизился на 0,7% в годовом выражении после подъема на 0,3% в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель в прошлом месяце не изменится.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на три единицы и составило максимальные с марта 2020 года 613 единиц, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

"Рубль к середине торгов укрепился по отношению к доллару более чем на 1%. Как и ожидалось, российская валюта в понедельник снова вернулась в диапазон 60 - 62, где продолжает консолидироваться. Рост рисковых настроений на рынке и дорогая нефть способствуют укреплению рубля", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Большую часть прошлой недели рубль не показывал ярко выраженную динамику. Тем не менее в четверг курс пары "доллар-рубль" в моменте превышал 62,35 руб./$1. Во многом такая динамика рубля объяснялась фактором длинных выходных. (. . .) В отсутствии принципиально важных геополитических новостей рубль, вероятно, будет вновь показывать слабовыраженную динамику на этой неделе. Тем не менее у рубля в целом сохраняется потенциал к ослаблению по мере восстановления импорта и постепенного снижения экспорта. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" на этой неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 61-62,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,93% и 8,01% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 1 базисный пункт - до 8,19% и 8,36% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего закрытия, оставшись на отметке 8,43% годовых.