"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Colgate-Palmolive с целью $68

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $68 за штуку" с горизонтом 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,09%, стоп-приказ: $75,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Последние комментарии ФРС указывают на дальнейшее повышение процентных ставок, это сказывается на потребителе, который подходит к тратам более рационально, что может повлиять на выручку эмитента, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения тестирование сопротивления в районе $75 указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $75,3 риск на портфель составит 0,14%", - указывают в "Финаме".

Colgate-Palmolive Company - международная компания, которая производит средства личной гигиены, корма для домашних животных, бытовую химию.

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