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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: продавать акции Colgate-Palmolive с целью $68
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07 ноября 2022 года 16:51
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Colgate-Palmolive с целью $68
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $68 за штуку" с горизонтом 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,09%, стоп-приказ: $75,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. Последние комментарии ФРС указывают на дальнейшее повышение процентных ставок, это сказывается на потребителе, который подходит к тратам более рационально, что может повлиять на выручку эмитента, отмечают аналитики. "С технической точки зрения тестирование сопротивления в районе $75 указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $75,3 риск на портфель составит 0,14%", - указывают в "Финаме". Colgate-Palmolive Company - международная компания, которая производит средства личной гигиены, корма для домашних животных, бытовую химию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-COLGATE/PALMOLIVE-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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