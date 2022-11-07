S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3750-3800п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3750-3800 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков.

"S&P 500 нашел поддержку на уровне 3700 пунктов и в ближайшие сессии может тестировать уровень Фибоначчи на отметке 3800. RSI и MACD находятся около нейтральных уровней. Мы ожидаем, что до публикации статистики по инфляции бенчмарк будет демонстрировать смешанную динамику в диапазоне 3650-3850 пунктов", - указывает эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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