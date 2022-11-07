"Финам" сохраняет рейтинг акций CVS Health на уровне "покупать"

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг акций CVS Health Corp. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью $123,6 за штуку на февраль 2023г на фоне опубликованной хорошей отчетности эмитента за III кв. 2022г, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Американская компания сектора здравоохранения CVS Health отчиталась за 3К22 и весьма впечатлила своими финансовыми результатами, отмечает аналитик Зарина Саидова. Квартальная выручка компании увеличилась на 10% до $81,16 млрд и на весомые $4,42 млрд превысила ожидания. CVS зафиксировала чистый убыток в размере $3,41 млрд (в сравнении с чистой прибылью в размере $1,59 млрд годом ранее) - убыток обусловлен списаниями в размере $5,2 млрд, которые компания произвела в счет урегулирования судебных исков по опиоидному кризису.

"Акции CVS Health находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" и целевой ценой $123,6 на февраль 2023г, апсайд 24%. Бумага принесла доходность в размере 5,4% за последние 12 месяцев на падающем рынке. После рассмотрения отчетности за третий квартал мы сохраняем без изменения параметры инвестиционной идеи", - пишет эксперт.

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