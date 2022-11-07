BCS GM сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Юнипро

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Юнипро" опубликовала финансовые результаты за 3К22 по МСФО, которые ожидаемо показали рост прибыли не в последнюю очередь благодаря благоприятным рыночным условиям (в Сибири) и конъюнктуре рынка, отмечает аналитик.

"Дела у компании идут хорошо в финансовом отношении: прогноз EBITDA на 2022г повышен до 38-40 млрд руб. против 34-38 млрд ранее. Существующая структура оптового рынка электроэнергии благоприятна для компании и включает резкую индексацию тарифов на мощность и все еще относительно устойчивую динамику спотовых цен. Однако менеджмент сообщил, что ожидает некоторого ухудшения рыночных условий в виде замедления спроса на электроэнергию и давления на спотовые цены. Мы полагаем, что индексация тарифов на мощность на 15% с 1 января 2023 г. и повышение тарифов на газ с 1 декабря 2022г позволят таким эффективным генерирующим компаниям, как Юнипро, сохранить прибыль. Хотя слабость спроса и снижение спотовых цен являются факторами риска для нашей модели и прогнозов", - указывает эксперт.

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