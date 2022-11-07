Сильные результаты Яндекса за III кв. имеют ограниченное влияние на котировки его акций в данный момент - ГПБ

Сильные финансовые показатели "Яндекса" за III квартал 2022 года имеют ограниченное влияние на котировки его акций в данный момент, полагают аналитики Газпромбанка.

"Мы оцениваем результаты компании как сильные, однако считаем, что они имеют ограниченное влияние на стоимость акций "Яндекса" в настоящее время, так как сохраняется значительная неопределенность, связанная с будущей структурой и его активов, и акционеров. Кроме того, открытым остается вопрос возвращения в рынок акций компании, торги по которым прекращены на NASDAQ (насколько мы понимаем, они составляют большую часть всех акций Яндекса в свободном обращении)", - говорится в обзоре банка.

Ранее 3 ноября "Яндекс" опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Выручка компании по итогам третьего квартала увеличилась год к году на 46% и составила 133,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA "Яндекса" в отчетном периоде составила 20 млрд рублей, увеличившись год к году в 3,5 раза. Маржинальность по скорр. EBITDA составила 15% против 6,2% годом ранее. Скорр. чистая прибыль составила 5 млрд рублей против 1,34 млрд рублей в III квартале 2021 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.