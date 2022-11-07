Равновероятны рост индекса Мосбиржи к 2200-2400п и падение до 2000-2200п в ноябре - Freedom Finance Global

Динамика рынка акций РФ в ноябре будет определяться новостным фоном и технической картиной, в текущем месяце равновероятны рост индекса Мосбиржи в диапазон 2200-2400 пунктов и разворот вниз к 2000-2200 пунктам, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Подъем на фондовом рынке нельзя назвать полноценным ралли, приток средств - разовый фактор. Долгосрочный инвестиционный интерес к акциям остается пониженным, несмотря на привлекательные для покупки уровни. Физические лица сейчас предпочитают депозиты. Интерес к акциям, вероятнее всего, вернется нескоро. Это может произойти либо по мере снижения ставок по депозитам, либо, наоборот, в случае резкого скачка инфляции, если доходность вкладов начнет заметно отставать от ее уровня, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что динамика на российских фондовых площадках будет определяться новостным фоном и технической картиной. Считаем, что в ноябре равновероятны рост индекса Мосбиржи в диапазон 2200-2400 пунктов и разворот вниз к 2000-2200 пунктам. Советуем фиксировать прибыль в бумагах компаний черной металлургии, а при отсутствии роста их котировок на горизонте недели возможно открытие коротких спекулятивных позиций. Для спекулятивных покупок подойдут акции "Норникеля", "Полюса", "Роснефти", ВТБ, "Московской Биржи".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.