Рынок акций РФ утром отыграл внешний оптимизм и залег в боковик в ожидании драйверов

Москва. 7 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник отыграл пятничный подъем мировых фондовых площадок и нефти (Brent поднималась выше $98 за баррель) на ожиданиях ослабления антиковидных ограничений в Китае, после чего залег в боковик в ожидании свежих драйверов; рост индекса Мосбиржи сдерживает укрепление рубля.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2176,09 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1115,42 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 61,45 рубля (-0,65 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,9% "префы"), "Московской биржи" (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник нельзя назвать однозначно позитивным. Рынки в Азии преимущественно растут, но статистика Китая по экспорту и импорту оказалась слабой. После пятничного ралли дешевеют нефть и промышленные металлы, что является более важным для будущих доходов российских экспортеров.

Поэтому можно предположить, что утром на "Московской бирже" оптимизм будет умеренным. С другой стороны, выходные не принесли каких-либо негативных сюрпризов в сфере геополитики. Некоторые надежды локальных инвесторов могут быть связаны с промежуточными выборами в США 8 ноября, которые обещают победу республиканцам, а это уже надежда на смену внешнего курса США и вероятные послабления в адрес РФ, полагает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что рынок акций РФ может предпринять попытку преодолеть рубеж 2200 пунктов по индексу МосБиржи. Поддержку оказывает заметное улучшение конъюнктуры мировых рынков, и в первую очередь выросшая на прошлой неделе нефть. Из внутренних событий, способных оказать поддержку, можно отметить отчетность "Детского мира" (MOEX: DSKY) за III квартал, которая, по ожиданиям, будет позитивной.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, снижение фондовых фьючерсов в США вызвано следствием неоправданных надежд на отказ Китая от политики нулевой терпимости к коронавирусу. На этом фоне доллар сумел укрепиться к основным валютам, что оказывает давление на цены на нефть и сырьевые товары. Эксперты полагают, что изменение политики в отношении коронавируса, учитывая фактор наступающей зимы, маловероятно до марта, отмечает он.

На этой неделе рынок США продолжит создавать поводы для волатильности мировых индексов. В ближайшие дни запланировано выступление минимум семи представителей ФРС, во вторник пройдут промежуточные выборы, а в четверг будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США за октябрь. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция (ИПЦ) замедлится до 8%, а базовый показатель упадет до 6,5%.

На рынке акций РФ существенных геополитических событий не произошло, поэтому игроки в понедельник вернулись к покупкам активов. Рынок демонстрирует привлекательные цены, в первую очередь в сегменте нефтегазовых компаний. Индекс МосБиржи может попытаться достичь значения 2200 в середине недели, полагает Кабаков.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, техническая картина по нефти Brent демонстрирует перелом нисходящего тренда и попытку возвращения к трехзначным уровням. При благоприятном информационном фоне это вполне может произойти, хотя на круглой отметке $100 за баррель сопротивление продавцов может быть достаточно большим.

В пятницу представители ФРС США отметили, что все еще рассматривают возможность более сдержанного шага повышения ключевой ставки, несмотря на сильные данные по занятости. Это поддержало оптимизм на сырьевых и фондовых площадках.

В минувшую пятницу выросли фондовые индексы Азии (за исключением просевшего на 1,7% японского Nikkei 225), в Европе индексы прибавили 2-2,8%, в США фондовые индикаторы выросли на 1,3-1,4% во главе с Nasdaq. Инвесторы в течение минувшей недели оценивали решения центробанков по поводу процентных ставок и квартальные отчеты европейских компаний.

Тем временем, в понедельник продолжился подъем акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi - на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Трейдеры сохраняют оптимизм на фоне неподтвержденных сообщений прошлой недели о том, что власти Китая могут начать ослаблять ковидные ограничения и отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19 в марте. Однако в выходные Пекин дал понять, что он все еще привержен жесткой борьбе в коронавирусом, пишет Trading Economics.

Между тем эксперты Goldman Sachs полагают, что оптимизм участников рынка может сохраниться 2-3 месяца, а сам рынок благодаря этому вырасти на 20%.

На нефтяном рынке в понедельник цены корректируются после активного роста на минувшей неделе, вызванного надеждами на смягчение подхода властей Китая к борьбе с коронавирусом. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $97,57 за баррель (-1% и +4,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $91,41 за баррель (-1,3% и +5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

В прошлую пятницу The Wall Street Journal написала со ссылкой на несколько источников, что Цзэн Гуан, бывший ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР (CDCP), сказал на конференции, что в 2023 году ожидается существенная перемена в подходе властей страны к пандемии коронавируса.

Однако на выходных Пекин подтвердил свое намерение "неукоснительно" придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+14,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,1%).

Подешевели бумаги VEON (MOEX: VEON) (-2,9%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-2,8%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,24 млрд рублей (из них 1,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 851,33 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 529,08 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").