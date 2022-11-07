Акции Activision Blizzard, Walt Disney и Take-Two будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Activision Blizzard Inc.. Walt Disney Co. и Take-Two Interactive Software будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

"Производитель видеоигр Activision Blizzard представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS упала на 31% (г/г) - 0,5. Выручка сократилась на 9,9%. Котировка на пятницу - $72, акции просели на 0,1%. Есть риски спуска бумаг в район $68, пока они на локальной поддержке", - указывает аналитик.

Медиакомпания Walt Disney представит отчетность во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS могла вырасти на 72,7% (г/г). "По словам финансового директора Disney Кристин Маккарти, если экономические условия ухудшатся, компания может настроить систему бронирования, чтобы в определенные дни посетителей было больше. Другая точка роста - стриминговый сервис Disney+ с рекламными интеграциями. Бумаги опустились на поддержку $100, где проходят горизонтальный и диагональный уровни поддержки. При развитии отскока DIS могут двинуться в район $110", - отмечает Холоденко.

Еще один производитель видеоигр Take-Two представит квартальную отчетность в четверг, 10 ноября. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS могла сократиться на 16% (г/г). "Компания в большей степени сосредоточена на рынке консольных игр и игр для ПК, - подчеркивается в комментарии. - Подход Take-Two точечный. Предприятие не часто запускает новые проекты. Они становятся крайне популярными и приносят доходы долгие годы, как это было и есть с GTA.Котировка на пятницу - $108,5. Акции потеряли 2,5%. Бумаги могут опуститься в район $102. Достаточно высока вероятность отскока в район $117, где проходит 50-дневная скользящая средняя".

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