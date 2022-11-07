"Финам" присвоил рейтинг "держать" ADR HeadHunter

"Финам" присвоил рейтинг "держать" бумагам (ADR) HeadHunter с прогнозной стоимостью на уровне 1510 рублей за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Ухудшение макроэкономической и деловой конъюнктуры в РФ под влиянием западных санкций и ограничений поставило под сомнение ближайшие перспективы HeadHunter, поскольку активность на рынке труда сильно просела (как со стороны спроса, так и со стороны предложения). Регистрация компании на Кипре осложняет торговлю бумагами, препятствует выплате дивидендов и имеет дополнительные специфические риски. Из-за низкой ликвидности в сентябре ADR эмитента были исключены из состава индексов Мосбиржи и РТС, что сделало их еще менее привлекательными", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

HeadHunter - оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы, которая выполняет роль посредника между работодателями и соискателями, оказывая им различные платные услуги. Основной российский сайт hh.ru приносит компании более 90% выручки, оставшиеся менее 10% выручки приходят из-за рубежа и от других брендов.

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