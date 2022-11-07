Российский рынок акций, возможно, потерял импульс для роста - "Мои Инвестиции"

Российский рынок акций, возможно, потерял импульс для роста, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Российский рынок акций, возможно, потерял импульс для роста, - отмечают эксперты. - Уровень 50-дневной средней (2171 пункт) по индексу Мосбиржи выступает в качестве динамического сопротивления. Эффект от дивидендов "Газпрома" на рынок акций, по всей видимости, оказался заметно скромнее, чем ожидалось".

Основных сдерживающих факторов роста на рынке, по мнению аналитиков телеграм-канала, сейчас два:

- неопределенность с будущими экспортом нефти из-за эмбарго ЕС и "потолка цен";

- риск навеса предложения бумаг после расконвертации ГДР.

Продлённый на месяц срок подачи заявок на расконвертацию депозитарных расписок завершается на этой неделе, ещё через 2 недели акции могут оказаться на рынке, напоминают эксперты "Мои Инвестиции". На их взгляд, стоит избегать бумаг с потенциальным "навесом предложения". Инвесторам лучше отдавать предпочтение или акциям компаний без программ депозитарных расписок ("АЛРОСА", "Группа Позитив", Банк "Санкт-Петербург", "Интер РАО"), или депозитарным распискам иностранных компаний с деятельностью в России ("Яндекс", X5 Retail, "ЦИАН", "Мать и Дитя").

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