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07 ноября 2022 года 10:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям AbbVie с прогнозной ценой $170,3
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям AbbVie с прогнозной стоимостью на уровне $170,3 за штуку на ноябрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции американской фармацевтической компании AbbVie за последний год принесли доходность в размере 24% на падающем рынке. В следующем году ожидается сокращение выручки от ключевого препарата Humira в силу истечения его патентной защиты, но компания раз за разом получает одобрения FDA по новым препаратам и способна заместить ими весомую долю потерь выручки в ближайшие годы. Эмитент является дивидендным вложением и достоин присутствовать в инвестиционных портфелях в ближайший год", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова. AbbVie - американская биофармацевтическая компания, которая разрабатывает и выпускает препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунология, гастроэнтерология, онкология, вирусология, неврология и др. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ABBVIE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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