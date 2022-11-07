Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $97-85/барр. на торгах в понедельник - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, останется в диапазоне $97-98 за баррель на торгах в понедельник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Статистика по торговле КНР за октябрь вышла слабее ожиданий, а импорт нефти, хотя и вырос на 14% г/г, до 10,2 млн барр./день, но это разовый эффект за счет низкой базы. Новые обсуждения вокруг ввода потолка цен на российскую нефть странами G7 и Австралией сегодня могут поддержать цены, хотя подробностей опять не много, и они обещают быть утверждены до конца месяца. Пока известно, что под ограничение подпадут только первичные поставки морем, а не перепродажи. Продукты переработки, находящиеся в море, также вне ограничений. Мы считаем, что в понедельник цены на нефть Brent будут держаться в зоне $97-98/барр., отыгрывая китайскую статистику и ноль улучшений в части ковидных лимитов и тему с потолком", - пишет эксперт банка.

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