Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60,5-62,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 60,5-62,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 60-62 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Влияние на валютные курсы на минувшей неделе оказал насыщенный информационный фон в части экономических новостей, - отмечает эксперт. - Так, после подъема ставки по итогам заседания ФРС с неоднозначной риторикой Пауэлла американский доллар показал повышенную волатильность к большинству валют. Федеральный резерв повысил ставку на 75 б.п., как и ожидали инвесторы, указав на высокую вероятность снижения темпов подъема ставки в будущем. На стороне рубля играет возобновление участия России в "зерновой сделке", но при этом против него - завершение налогового периода. На короткой неделе наметилось медленное повышение цен на нефть, чему способствовала информация об очередном падении ее запасов в США. При этом значительно на курсе рубля это не отразилось, так как прогнозы для энергетического рынка остаются неопределенными на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики".

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