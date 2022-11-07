Возможно укрепление рубля до 61 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 61 руб./$1 на торгах в понедельник, считают аналитики Sber CIB.

"Рынки опасаются дальнейшего снижения экономической активности и потребления нефти в Китае. Стоимость нефти марки Brent может опуститься до $96,5 за баррель. А на рынке гособлигаций на первый план выйдут опасения, что на аукционах в среду ОФЗ снова будут размещены со значительным дисконтом. В связи с этим доходности гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов", - указывают эксперты инвестбанка в комментарии.

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