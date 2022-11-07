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07 ноября 2022 года 09:51

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут подрасти на улучшении внешней конъюнктуры

Москва. 7 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры с конца прошлой недели, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В минувшую пятницу выросли фондовые индексы Азии (за исключением просевшего на 1,7% японского Nikkei 225), в Европе индексы прибавили 2-2,8%, в США фондовые индикаторы выросли на 1,3-1,4% во главе с Nasdaq.

Инвесторы в течение минувшей недели оценивали решения центробанков по поводу процентных ставок и квартальные отчеты европейских компаний.

Банк Англии в четверг принял решение повысить базовую процентную ставку до 3% с 2,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам восьмого заседания подряд, а темпы повышения стали рекордными с 1989 года.

Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Поддержку рынку акций США в пятницу оказали статданные по безработице за октябрь, показавшие, что рынок труда остается сильным, но начал терять импульс к росту.

Число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 261 тыс., сообщило министерство труда США. Темпы повышения замедлились по сравнению с 315 тыс. в сентябре и были минимальными с декабря 2020 года. При этом они превзошли средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, на уровне 200 тыс. Безработица в США в октябре увеличилась до 3,7% с сентябрьских 3,5%. Показатель остается в диапазоне 3,5-3,7% с марта текущего года.

Опубликованные данные, однако, не изменили ожиданий экспертов в отношении политики ФРС. Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки по-прежнему указывают на ее вероятный подъем до 5% к весне 2023 года.

Тем временем, в понедельник продолжился подъем фондовых площадок в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,8%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 2,7%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,15%).

Трейдеры сохраняют оптимизм на фоне неподтвержденных сообщений прошлой недели о том, что власти Китая могут начать ослаблять ковидные ограничения и отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19 в марте. Однако в выходные Пекин дал понять, что он все еще привержен жесткой борьбе с коронавирусом, пишет Trading Economics.

Между тем эксперты Goldman Sachs полагают, что оптимизм участников рынка может сохраниться 2-3 месяца, а сам рынок благодаря этому вырасти на 20%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются после активного роста на минувшей неделе, вызванного надеждами на смягчение подхода властей Китая к борьбе с коронавирусом.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 09:25 МСК составила $97,52 за баррель (-1,1% и +4,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $91,39 за баррель (-1,3% и +5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

В прошлую пятницу The Wall Street Journal написала со ссылкой на несколько источников, что Цзэн Гуан, бывший ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР (CDCP), сказал в ходе конференции, что в 2023 году ожидается существенная перемена в подходе властей страны к пандемии коронавируса. Однако на выходных Пекин подтвердил свое намерение "неукоснительно" придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, 3 ноября, снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,641 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,291 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 ноября вырос на 0,07% и составил 109,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 814,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (+1,38%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,51%) и "ГТЛК-001Р-10" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,43%), "РЖД-001P-05R" (-0,29%) и "Северсталь БО-06" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Новые технологии" (Татарстан) установило ставки 1-6-го купонов 5-летних облигаций серии БО-01 с офертой через 3 года объемом 800 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 2 ноября. В ходе сбора заявок эмитент увеличил объем размещения облигаций с 500 млн рублей до 800 млн рублей. Техразмещение запланировано на 8 ноября.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-06 объемом 15 млрд рублей на уровне 9,7% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 35 лет, предусмотрена оферта через 5 лет. Сбор заявок на выпуск прошел 3 ноября за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 8 ноября.

ПАО "МОЭК" установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 9,3% годовых. Компания разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в ноябре 2019 года по ставке 6,8% годовых до оферты с исполнением 16 ноября 2022 года.

АО "Главная дорога" установило ставку 13-го купона выпуска облигаций серии 03 и 11-го купона бондов серий 06 и 07 на уровне 16,99% годовых. Выпуск серии 03 объемом 8 млрд рублей (объем в обращении - 7 млрд рублей) со сроком обращения 18 лет был размещен в ноябре 2010 года по ставке 5% годовых. 16-летний заем серии 06 объемом 8,17 млрд рублей (объем в обращении - 7,15 млрд рублей) компания разместила в декабре 2012 года по ставке 9,8% годовых, а 17-летнй выпуск серии 07 объемом 1,4 млрд рублей - в ноябре 2012 года по ставке 10% годовых. По всем выпускам выплачиваются годовые купоны.

ООО "Интерлизинг" приобрело в рамках оферты 13 тыс. 944 облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 1,39% выпуска. Трехлетний выпуск облигаций на 1 млрд рублей был размещен в октябре 2020 года по ставке 8% годовых. Ставка текущего купона до погашения составляет 11,5% годовых.

ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) приняло решение 15 ноября досрочно погасить облигации серии БО-02 объемом 1,6 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. В ноябре 2019 года компания выкупила по оферте весь выпуск облигаций. Компания в конце ноября 2015 года завершила размещение 10-летних облигаций серии БО-02 номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 53,33% выпуска на сумму 1,6 млрд рублей. Ставка 1-14-го купонов установлена на уровне 11,58% годовых до оферты с исполнением 18 ноября 2022 года.

ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group (MOEX: ORUP)) подвело итоги предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО), в котором приняли участие владельцы 300,4 тыс. бумаг. Большинство владельцев облигаций (42%) поддержали вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку купона в 1% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация - в последние три года ежемесячно по 2,8%. За конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ" высказалось 34% держателей бумаг. По оценкам OR Group, после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании. За пролонгацию задолженности на 12 лет под ставку купона 0,1% годовых на весь срок обращения проголосовали 24% участников собрания. Купон выплачивается ежемесячно. Этот вариант предполагает амортизацию в последние два года ежеквартально по 12,5%. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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