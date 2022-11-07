Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в диапазоне 2135-2175п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник с отклонения не более чем на 1%, в диапазоне 2135-2175 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначное изменение состояния внешнего фона с минувшего четверга способствует открытию индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2130, 2120 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2180, 2200 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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