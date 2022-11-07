Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 61-62 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 61-62 руб./$1 в течение торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что доллар в понедельник будет проторговывать верхнюю часть указанного диапазона в ожидании сигналов с внешних рынков. Сильных триггеров для формирования направленного движения ключевых валют на Московской бирже пока не видим", - пишет эксперт в комментарии.

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