Главные события недели - Sber CIB

Состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, а также будут опубликованы данные по потребительским ценам в России, Китае и США за октябрь на текущей неделе, отмечают аналитики Sber CIB.

7 ноября:

- Данные по торговому балансу Китая за октябрь;

- Промышленное производство в Германии за сентябрь;

- Статистика по потребительскому кредитованию в США за сентябрь;

- Индекс тенденций на рынке труда США в октябре.

8 ноября:

- Промежуточные выборы в Конгресс США;

- Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;

- Индекс делового оптимизма малого бизнеса в США от NFIB за октябрь.

9 ноября:

- ИПЦ в России за октябрь;

- ИПЦ и ИЦП в Китае за октябрь;

- Оптовые продажи в США за сентябрь.

10 ноября:

- ИПЦ в США за октябрь;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США за октябрь.

11 ноября:

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в ноябре;

- Совет директоров "Роснефти" обсудит дивиденды за девять месяцев 2022 года.

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