Возможна умеренно положительная динамика торгов индекса Мосбиржи в понедельник - BCS Express

Возможна умеренно положительная динамика торгов индекса Мосбиржи в понедельник, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Национальная комиссия здравоохранения Китая в выходные не подтвердила слухи о постепенном отказе от политики нулевой терпимости, обозначив приверженность страны к борьбе с COVID-19. Кроме того, в ведомстве отметили, что ситуация станет еще "более серьезной и сложной" по мере того, как страна вступит в сезон зимнего гриппа. В результате утром понедельника commodities преимущественно снижаются, хотя та же нефть или драгметаллы не полностью отыграли пятничный подъем. По индексу Мосбиржи по совокупности внешних факторов все-таки можно рассчитывать на умеренно положительную динамику в понедельник. Главным образом поддержку могут оказать акции нефтяного сектора, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - Общая техническая картина по индексу не меняется. Тенденция последних недель все еще растущая. В качестве целей наверху обозначали область 2200-2250 пунктов, она остается актуальной. Об ухудшении ситуации можно будет говорить при возврате котировок ниже области 2070-2085 пунктов, которая сейчас выступает ближайшей зоной поддержки".

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