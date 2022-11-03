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03 ноября 2022 года 19:54

Рубль завершил предпраздничные торги снижением к доллару и ростом к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 3 ноября. Доллар США укрепился, евро, напротив, подешевел на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 62,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,9 руб./EUR1, подешевев на 22 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,6 копейки - до 61,56 рубля. Курс китайского юаня снизился к окончанию дня на 0,7 копейки - до 8,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понизился к доллару и вырос к евро по итогам четверга вслед за их динамикой на глобальном рынке. Рост доллара к большинству мировых валют обусловлен итогами двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), поднявшей процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.). Ставка была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд и теперь находится на максимальном уровне с января 2008 года. Ее диапазон составляет 3,75-4% годовых.

С одной стороны, американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. С другой стороны, Пауэлл отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, он сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее. Именно это заявление Пауэлла и явилось причиной повсеместного роста доллара США.

Рынки оценивают с вероятностью в 62%, что ФРС поднимет процентную ставку на 50 б.п. - до диапазона 4,25-4,5% годовых - на заседании в декабре. Исходя из котировок фьючерсов, к июню 2023 года стоимость кредитования вырастет в среднем до 5,1% годовых, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Тем временем, статданные, опубликованные в четверг, показали замедление темпов роста стоимости рабочей силы в США в третьем квартале при менее значительном, чем ожидалось, увеличении производительности труда.

Согласно предварительным данным Минтруда США, стоимость рабочей силы в июле-сентябре увеличилась на 3,5% после скачка на 8,9% во втором квартале, производительность труда выросла на 0,3% после снижения на 4,1% кварталом ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение первого показателя на 4,1%, второго - на 0,6%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре уменьшился до 54,4 пункта по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее, свидетельствовали данные Института управления поставками (ISM). Это минимальное значение показателя с мая 2020 года. Аналитики в среднем предполагали менее значительное снижение - до 55,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам октября 2022 года составило минус 7,5 млрд руб., сообщил Минфин РФ в четверг.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре в размере 282,8 млрд руб. Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в октябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 275,2 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг днем на фоне возобновления опасений ослабления спроса в связи с потенциальной рецессией в мировой экономике.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК в четверг составляет $95,43 за баррель, что на 0,76% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,11%, до $89 за баррель.

Давление на нефтяной рынок также оказал рост доллара на фоне итогов заседания ФРС США. Нефтяные котировки повышались основную часть недели до решения американского ЦБ по ставке, отмечает Barron''s.

Как рассказал "Интерфаксу" брокер, специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк, в четверг основной фокус внимания был направлен на пару "доллар-рубль", и если в среду пара смогла подрасти после двухдневного слабого отката, то сегодня она тестировала на прочность отметку 62 руб./$1. "Американская валюта в ходе вчерашних торгов демонстрировала плавное укрепление на фоне опасений участников торгов по поводу жесткой риторики регулятора на заседании ФРС. При этом удорожание доллара наблюдалось и на внешних рынках. Тем не менее, можно отметить, что ввиду низкой торговой активности на "Московской бирже" из-за фактора начала месяца рост доллара был весьма сдержанным. Считаю, что, помимо заседания ФРС, дополнительное давление на позиции национальной валюты оказывает слабая статистика по розничным продажам в России, а также ускорение снижения российского ВВП. Сегодня торговая активность на валютном рынке "Московской биржи" увеличилась из-за завтрашнего выходного, что усилило рост пары "доллар-рубль" и вывело ее из привычного диапазона 61-62 руб. Допускаю, что в случае выхода за данные границы возможно формирование направленного тренда", - говорит Ладнюк.

"Ослабнув после вчерашнего решения ФРС повысить диапазон ставок на 75 б.п. и жесткого комментария Пауэлла, рубль в течение дня стабилизировался у отметки 62 руб. по отношению к доллару США. Из-за фактической изоляции российского рынка влияние внешних факторов на него ограничено. Изредка наблюдаемые резкие колебания курсов валют можно объяснить, скорее, низкой ликвидностью рынка, связанной с опасениями профессиональных участников по поводу возможной блокировки торгов долларами и евро на "Московской бирже", чем реакцией на события. Ставки валютного РЕПО (около 4% в долларах) и свопов USD/RUB (ниже 3%) и EUR/USD (около 2%) указывают на дефицит долларов США, который, однако, не приводит к заметному повышению спроса на американскую валюту", - рассказал "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на длительные праздничные выходные и понедельник на 47,8 копейки, до 62,0955 руб./$1, и уменьшил курс евро на 31,45 копейки, до 60,6071 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в четверг вырос на 52,85 копейки по отношению к среде и составил 62,1261 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 46,03 копейки и составил 62,0696 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 164,048 млн, из которых $795,234 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 368,814 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 25,21 копейки, до 60,6654 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 34,62 копейки, до 60,5713 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR932,023 млн, из которых EUR332,904 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR599,119 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,93% и 8,01% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на отметках 8,18%, 8,35% и 8,43% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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