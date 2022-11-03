Рынок акций РФ на неделе просел в рамках коррекции на новостях от ФРС США

Рынок акций РФ в начале октября остался под давлением продаж из-за новых антироссийских санкций Запада после прошедших референдумов в ряде областей Украины и последующего их присоединения к России. Поддержку рынку оказала раллировавшая нефть на фоне решения стран ОПЕК+ сократить добычу в ноябре. Индекс МосБиржи завершил неделю в районе 1940 пунктов, индекс РТС упал в район 1000 пунктов.

Рынок акций РФ на неделе просел в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США о продолжении жесткой монетарной политики, при этом основные продажи отмечались в четверг перед длительными выходными в России. Индекс МосБиржи откатился в район 2155 пунктов, индекс РТС не удержал 1100 пунктов.

По итогам торгов с 31 октября по 3 ноября индекс МосБиржи просел на 0,5% и составил 2155,92 пункта, индекс РТС потерял 1,8% и достиг 1094,3 пункта на фоне роста доллара до 62,07 руб./$1 (+0,55 рубля) и подросшей январской нефти Brent до $95,29 за баррель (+1,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с безыдейной консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индекс МосБиржи остался чуть ниже отметки 2170 пунктов, при этом просели акции металлургов и "Роснефти" (-2,6%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (-0,7%) по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила 647,9 млрд руб., что более чем в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года (286,2 млрд рублей). Выросли расписки TCS (+4,5%) на фоне новостей, что Тинькофф банк объявил о запуске сервиса продажи автомобилей - "Тинькофф авто".

Подросли акции ПАО "Группа Позитив" (+3,6%). Выручка российского разработчика решений в области информационной безопасности Positive Technologies по МСФО в III квартале текущего года составила 3,5 млрд рублей, что на 171% больше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль по итогам III квартала составила 1,7 млрд рублей против 245 млн рублей годом ранее.

ВВП еврозоны в III квартале вырос на 0,2% ко II кварталу и на 2,1% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями. Январская нефть Brent просела ниже $93 за баррель на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жестких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19 (например, PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже пограничных 50 пунктов впервые с мая).

Во вторник рынок акций РФ умеренно подрос вслед за нефтью, а также фондовыми площадками в Азии и Европе, подъем сдерживался коррекцией индексов в США в преддверии двухдневного заседания Федрезерва. Индекс МосБиржи поднялся в район 2175 пунктов во главе с бумагами финансовых и нефтяных компаний.

Просели расписки TCS Group (-0,6%) на ожиданиях возможного ребрендинга компании на фоне известий, что ее основатель Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства.

Нефть Brent поднялась к $94,8 за баррель на фоне ослабления доллара и вступившего в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн б/с по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября).

В среду рынок акций РФ провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи стабилизировался чуть выше 2170 пунктов.

Производство Polymetal (-1,8%) в III квартале выросло на 7% г/г (до 490 тыс. унций), выручка упала на 13% (до $714 млн). Чистая прибыль "Татнефти" (-0,4%) за девять месяцев 2022 года по РСБУ выросла на 49%, до 184,09 млрд рублей.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (+0,3%) рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 256 рублей на акцию.

Во "втором эшелоне" раллировали акции VEON (+18,4%) на новостях, что холдинг объявил о начале проведения конкурентной продажи ПАО "Вымпелком" (холдингу VEON принадлежит 100% российского телеком-оператора).

Нефть Brent превысила $95 за баррель на статистике Минэнерго США о запасах (запасы за неделю сократились на 3,12 млн баррелей, при прогнозах снижения на 0,2 млн).

В четверг рынок акций снизился вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent опустилась ниже $95,5 за баррель) после заявлений главы Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики, а также из-за сокращения позиций игроками в преддверии длительных выходных. Индекс МосБиржи откатился в район 2155 пунктов.

Федрезерв США повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов (до 3,75-4% годовых), что совпало с прогнозами. Таким образом, Федрезерв поднял ставку на 75 б.п. по итогам четвертого заседания подряд, теперь она находится на максимальном уровне с января 2008 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что вопрос замедления темпов подъема ставки, вероятно, будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее. Эти заявления вызвали распродажи на фондовых площадках.

По оценке Минэкономразвития, спад ВВП РФ в III квартале 2022 года составил 4,4% в годовом выражении после снижения на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале. Снижение ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,0%. В министерстве отмечают, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории, и подтверждают прогноз снижения экономики по итогам 2022 года на уровне 2,9%.

Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2022 года составил 43,7 пункта, резко опустившись с сентябрьского значения 51,1 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global. Резкий спад деловой активности в секторе связан со слабым спросом и сокращением клиентской базы на фоне санкций и снижения покупательской способности клиентов.

В период с 31 октября по 3 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции МКПАО "ЭН+ Групп" (-7%), ПАО "Россети Московский регион" (-6%), "ВСМПО-Ависма" (-5%); лучше рынка оказались бумаги "Яндекса" (+5%), ПАО "Инарктика" (+3%), "РусГидро" (+3%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять геополитические новости, корпоративные события и санкционные действия Запада. Для возобновления роста рынку потребуются свежие драйверы, тогда как внешние площадки могут продолжить коррекцию вниз из-за планов Федрезерва США сохранить ужесточение монетарной политики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2100-2200 пунктов, для индекса РТС - 1050-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".