Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне упавших UST

Москва. 3 ноября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам короткой торговой недели смешанную динамику на фоне снижавшихся в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) вначале на ожиданиях ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а затем и по факту самого заседания, итоги которого разочаровали глобальных инвесторов. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались разнонаправленными: для некоторых выпусков они сузились, а для некоторых - расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций в течение большей части прошедшей недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивал влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывали такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

На глобальных рынках капитала практически всю неделю доминировали негативные настроения. В первые два дня недели участники рынка находились в ожидании объявления итогов ноябрьского заседания Федрезерва. Консенсус-прогноз предполагал, что по его итогам ключевая процентная ставка будет вновь повышена на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Наибольший же интерес для инвесторов представляли заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики. Многие экономисты опасаются, что чрезмерное ужесточение ДКП американским регулятором может спровоцировать серьезный экономический спад. С марта американский ЦБ уже увеличил ставку на 3 процентных пункта, рекордными темпами с начала 1980-х годов.

Из публиковавшейся макроэкономической статистики аналитики выделяют снижение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее. Согласно данным Института управления поставками (ISM), индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел удержаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста. При этом эксперты ожидали в среднем снижения показателя до 50 пунктов.

Кроме того, согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в октябре составил 239 тыс., что стало самым существенным повышением за три месяца. Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение показателя на 195 тыс.

Мировые финансовые рынки существенно снизились 2-3 ноября, отыгрывая заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, сделанные им по итогам ноябрьского заседания. Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года. При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки ФРС, трейдеры теперь оценивают в 52% вероятность ее повышения в декабре на 50 базисных пунктов, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене за неделю - котировки составили 57,95% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 10,71% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 10,2%, до 54,04% от номинала (их доходность выросла за четыре дня на 115 базисных пунктов и составила 11,2% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 107 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 0,56%, подешевев до 48,36% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов, до 11,52% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 2,7%, до 46,12% от номинала (их доходность выросла на 116 базисных пунктов - до 30,48% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 0,06%, подорожав до 45,5% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 24,32% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 1,9%, до 43,18% от номинала (их доходность снизилась на 33 базисных пункта и составила 20,19% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 0,95%, до 70,03% от номинала (его доходность снизилась на 29 базисных пунктов - до 49,6% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,88%, составив 65,33% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.