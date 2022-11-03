Рынок акций РФ завершил короткую неделю снижением вслед за миром на сигналах от ФРС США, Мосбиржа удержала 2150п

Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ завершил короткую торговую неделю снижением вслед за просевшими внешними площадками и нефтью после заявлений главы Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики, а также из-за сокращения позиций игроками в преддверии длительных выходных. Индекс Мосбиржи смог удержаться выше рубежа 2150 пунктов после локального провала днем в четверг в район 2120 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2155,92 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1094,3 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 62,07 рубля (+0,27 рубля).

За короткую торговую неделю индексы Мосбиржи и РТС просели на 0,5-1,8%, доллар подрос на 0,55 рубля.

Подешевели в четверг акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3% и -2,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Московской биржи" (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам III квартала 2022 года увеличила чистую прибыль на 29,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 8,715 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2022 года составил 43,7 пункта, резко опустившись с сентябрьского значения 51,1 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global. Резкий спад деловой активности в секторе связан со слабым спросом и сокращением клиентской базы на фоне санкций и снижения покупательской способности клиентов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре составил 45,8 пункта по сравнению с 51,5 пункта в сентябре.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, снижению рынка акций РФ вниз в четверг способствовали внешний фон и собственные факторы. В частности, безуспешные попытки индекса МосБиржи пройти зону сопротивления, представленную 50- и 100-дневными скользящими, привели к тому, что импульс на рост был утерян.

Весьма слабо смотрелся финансовый сектор. По данным Национального бюро кредитных историй, объем выданных в январе-сентябре потребительских кредитов упал в годовом выражении на 41,3% и составил 1,95 трлн рублей. Подобная динамика выдачи кредитов - это явный негатив для банковской системы.

Подросли акции "Татнефти" благодаря достаточно сильному квартальному отчету, опубликованному днем ранее, и дивидендным надеждам. Компания продолжает раскрывать промежуточную отчетность по РСБУ и МСФО и придерживаться дивидендной политики. Дивидендная доходность по АП на ближайшие 12 месяцев составляет около 13%. В среднесрочной перспективе можно прогнозировать рост выплат до 75% от чистой прибыли по МСФО. При этом можно добавить, что в дивидендах компании заинтересован основной акционер, представленный правительством Татарстана. Соответственно, вероятность сюрпризов в виде отмены дивидендных выплат достаточно низкая.

Внешние рынки предсказуемо снизились, реагируя на предупреждение председателя ФРС Пауэлла о более высокой ставке, чем предполагалось ранее. Попытки роста прослеживались лишь в банковском секторе, который выигрывает от высоких ставок, так как может получать более весомую отдачу от инвестиций в облигации.

Нефть дешевела под давлением крепкого доллара. Кроме того, китайские власти ввели недельный карантин в районе завода Foxconn в Чжэнчжоу. Производитель электромобилей NIO (SPB: NIO) также заявил о карантине на двух своих заводах. Однако падение спроса весьма активно компенсируется сокращением предложения, полагает Кочетков.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в конце укороченной предпраздничной недели снижался вслед за мировыми площадками и сырьевыми котировками. Ухудшение общих настроений связано с повышением ставок ФРС и комментариями главы регулятора Пауэлла.

Сказалось на отечественных индексах и приближение длинных праздничных выходных в России, перед которыми инвесторы фиксировали часть позиций либо откладывали покупки бумаг, опасаясь появления какого-либо негатива 4-6 ноября. Однако уже в начале будущей торговой пятидневки общий сантимент на рынках, с большой вероятностью, развернется вверх, эмоции сгладятся, считает эксперт.

В понедельник пройдёт заседание Еврогруппы. Из важной статистики 7 ноября интерес представляет объем промпроизводства в Германии за октябрь. Краткосрочно российский рынок может показывать умеренно позитивную динамику, учитывая, что цены на нефть, несмотря на локальный спад, остаются выше $90 за баррель. Индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 2100-2200 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, на рынке акций РФ на неделе реализовалось коррекционное движение вниз, основное снижение произошло в четверг после завершения заседания ФРС США и дальнейшей пресс-конференции. Тем не менее, несмотря на снижение четверга, ключевые индексы остаются в восходящем тренде. В частности, индекс МосБиржи имеет потенциал скорректироваться в направлении диапазона 2090-2100 пунктов при этом сохранив актуальность восходящего тренда.

Потенциально драйверами роста российских рынков станут стабильно высокие цены на нефть, переток ликвидности в более доходные инструменты фондового рынка, а также поддержка от реинвестирования дивидендов нефтегазовых компаний. При этом корпоративный фон в РФ улучшается. Все больше и больше компаний возвращаются к практике распределения прибыли между акционерами (на текущей неделе дивидендные выплаты одобрил целый ряд российских компаний, среди которых "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Мать и дитя" (MOEX: MDMG), "Инарктика").

Несмотря на "ястребиную" риторику главы ФРС, значительного снижения на рынке нефти не последовало - цена Brent остается выше $95 за баррель. Однако на горизонте следующей недели некоторое охлаждение спекулятивных настроений может поспособствовать локальному развороту цен на нефть обратно в сторону диапазона $89-91 за баррель, полагает Линчик.

В США накануне индексы акций снизились на 1,6-3,4% во главе с Nasdaq на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Пауэлла после ожидаемого подъема ключевой ставки на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых (максимум с января 2008 года).

Глава ФРС на пресс-конференции после заседания заявил, что вопрос замедления темпов подъема ставки, вероятно, будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Заявления председателя Федрезерва вызвали негативную реакцию рынка, отмечает MarketWatch.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 3,1%), "минусует" Европа (индексы CAC 40 и DAX просели на 0,7-1,1%, британский FTSE подрос на 0,4%), продолжают снижаться Штаты (индексы теряют 0,4-1,1% во главе с Nasdaq).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае в октябре просел до 48,3 пункта с 48,5 пункта в сентябре, согласно данным, рассчитываемым Caixin Media и S&P Global. Октябрьский показатель находится ниже пограничных 50 пунктов по итогам второго месяца подряд и обновил минимум с мая. Аналитики отмечают, что снижению активности способствует сохранение жестких коронавирусных ограничений в Китае.

Банк Англии по итогам ноябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 3% с 2,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам восьмого заседания подряд, а темпы повышения стали рекордными с 1989 года, пишет Trading Economics.

Большинство членов руководства Банка Англии ожидают дальнейших повышений ставки. Регулятор ожидает снижения ВВП Великобритании в III квартале на 0,5% и прогнозирует, что инфляция достигнет пика в 10,9% в 2022 году.

На нефтяном рынке в четверг цены также проседают на фоне подъема доллара в связи с решением ФРС вновь повысить ключевую ставку.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $95,29 за баррель (-0,9% и +1,6% в среду), декабрьская цена WTI - $88,77 за баррель (-1,4% и +1,8% накануне).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали еженедельные официальные данные о запасах энергоресурсов в Штатах.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,2 млн), запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), резервы дистиллятов увеличились на 427 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 0,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,3%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-3,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-2,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,7%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,7%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+10,7%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+7%), акции Росбанка (MOEX: ROSB) (+4,1%), VEON (MOEX: VEON) (+4,1%), расписки MDMG (+2,7%).

Телекоммуникационный холдинг VEON в III квартале нарастил выручку год к году на 3,6%, до $2,1 млрд, говорится в сообщении компании. EBITDA по отношению к III кварталу 2021 года не изменилась и составила $889 млн.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,79 млрд рублей (из них 5,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,73 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,33 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").