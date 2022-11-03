Рецессия в экономике РФ может углубиться в 4К22 - Райффайзенбанк

Рецессия в российской экономике может углубиться в IV квартале 2022г, полагают аналитики Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов.

"Совокупное снижение ВВП за I-III кв. составляет всего 2,0% г./г. В нашем базовом прогнозе в 2022г в целом экономика может сократиться на 3,5% г./г. Такой прогноз предполагает возвращение квартальных темпов с исключением сезонности в ощутимо отрицательную зону в IV кв. - на уровень -4,0% кв./кв. На наш взгляд, главным фактором неопределенности в оставшиеся месяцы будет выступать формат вводимых внешнеторговых ограничений на торговлю нефтью и нефтепродуктами (в том числе вопрос о введении ценового потолка на соответствующее российское сырье)", - прогнозируют эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.